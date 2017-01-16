Milletvekilinde eskiden iş istenirdi şimdi ise...

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı milletvekilinin başına gelen olayı kaleme aldı. Sabaha karşı gelen telefon vekili şoke eder:

“Sabaha karşı telefonum çaldı. Arayan, ‘Ben size oy verdim vekilim' diye başladı. ‘Sizden bir talebim var' dedi. ‘Hayırdır' deyince, ağzındaki baklayı çıkardı; ‘Kız kaçırdım, kentten ayrılmaya araba lazım. Vekillerin arabalarını polis aramıyormuş. Arabanızı bir gönderiverseniz"

Ama seçmenden gelen akıl almaz istekler bununla sınırlı değil:

“Telefonum çaldı, bir grup genç arıyor: Sayın vekil, belediyenin işlettiği plaja gideceğiz. Ama damsız almıyorlarmış. Siz şu belediye başkanını bir arasanız…”

Çılgın talepler art arda anlatıldı: “Düğün salonu sahibi sizin partiliymiş. Bir telefon etseniz de indirim yapsa…” “Cep telefonu alacağım ama satan şirkete güvenilir mi? Ya bozulursa. Sayın vekil siz gidip bir firmayı kontrol etseniz…”