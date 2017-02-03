MİLLİ BAKANLIĞI'NDAN HAFIZ YARIŞMASI

Milli Bakanlığı'ndan hafız yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ayet hadis, hafızlık, ezan, hutbe okuma etkinlikleri yapacak. Bu etkinlikler için 1 milyon 580 bin lira harcayacak

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Milli Eğitim Bakanlığı 2017'de yatırımlara sadece yüzde 8.5 pay ayırırken, 1.5 milyonluk bütçe miktarını ise, hadis, ayet, hutbe ve ezan yarışmaları için harcayacak. Bakanlık, bu yıl “40 Ayet ve 40 Hadis Etkinlik ve Yarışmaları, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması, Hutbe Okuma Yarışması” gibi etkinlikler yapacak. 2 yarışma için 1 milyon 100 bin liralık bütçe ayrıldı. Hafızlık ve ezan okuma yarışması ile hutbe okuma yarışmasına 120'şer bin, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına ise 240 bin lira ayrıldı. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı toplam 1 milyon 580 bin lirayı, hadis, ayet, hutbe, ezan okumaya harcayacak.

YATIRIM YÜZDE 8.5'A GERİLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ‘2017 Yılı Performans Programı'nı açıkladı.1997-1998 eğitim öğretim yılında MEB bütçesinden yatırımlara yüzde 30 pay ayrılırken, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında bu oran yüzde 17, 2017'de ise yüzde 8.5'a geriledi. MEB'in bu yılki hedefleri arasında “öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak” da yer aldı. Bu başlık altında öğrenciler için 15 proje geliştirildi.

EN YÜKSEK BÜTÇE SPOR SALONUNA

Aralarında spor salonu oluşturmak, kültür ve sanat alanlarındaki başarıya yönelik araştırma yapmak ve izcilik gibi etkinliklerin yer aldığı faaliyetlerin yanı sıra, öğrenciler için bu sene “40 Ayet ve 40 Hadis Etkinlik ve Yarışmaları, Hafızlık, Ezan ve Hutbe Okuma Yarışması” gibi etkinliklere de yer verildi.
Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerinin artması için hazırlanan programda, en yüksek bütçe spor salonu oluşturmaya (8.160.000 TL) ayrıldı. Mayıs ayında Konya'da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Robot Yarışması için de 1 milyon lira kaynak ayrıldı. İzcilik faaliyetlerine ise sadece 8 bin 400 lira harcanacak.

Sözcü
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