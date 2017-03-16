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MİLLİ BOKSÖRE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

Milli boksöre pompalı tüfekle saldırı

Bursa'da milli takım boks şampiyonu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, pompalı tüfekle vuruldu.

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Bursa'da oturan Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Yeğeninin doğum günü için yaş pasta alıp eve gelen Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, düzenlenen parti esnasında kimliği belirsiz bir kişinin cep telefonuyla araması üzerine evden dışarı çıktı. Kapı önüne giden Saltık'a elinde bulunan pompalı av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan Mehmet Muhittin Saltık yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Muhittin Saltık'ın yakınları polise, "Mehmet doğum günü pastası aldı eve geldi. Pastayı kestik daha sonra bir kişi telefonla aradı "5 dakika inip geleceğim" dedi. Hemen ardından silah sesleri duyunca aşağıya indiğimizde vurulduğunu gördük" dediler. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken Mehmet Muhittin Saltık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Milli boksöre pompalı tüfekle saldırı

Milli boksöre pompalı tüfekle saldırı

DHA
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