MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI AÇIKLANIYOR

Milli enerji politikası açıklanıyor

Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen yeni milli enerji politikasını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda duyuracak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 'Enerjinin Kırmızı Kitabı' olan Türkiye'nin yeni milli enerji politikasını açıklayacak.
 
Toplantıda, Milli Enerji Logosu da tanıtılacak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hazırlanan uzun dönemli 'Milli Enerji ve Maden Politikası' 3 temel alanda 30 stratejiden oluşuyor.
 
Türkiye'nin yıllık 54.6 milyar dolarlık enerji ithalatının önlenmesine yönelik adımların atılmasını sağlayacak stratejinin en önemli gündem maddelerinden birini madenler oluşturuyor. Atık cevher hammadde olarak yurtdışına gönderilmeyecek.
 
Türkiye'de ürün haline getirilmesini sağlayacak fabrika kurulma şartı olacak. Türkiye'de maden piyasası oluşturulacak.
 
Öngörülebilir piyasa hedefi doğrultusunda özel sektörle işbirliği artırılacak. Özel sektöre, öngörülebilir bir piyasa sunulacak.
 
TÜRKİYE GAZDA TİCARET MERKEZİ HALİNE GELECEK
 
Arz güvenliği hedeflerine göre, Türkiye, konum avantajını kullanarak boru hatları ve kaynak ülke çeşitliliğiyle, tüketim ihtiyacından daha fazla gazın ülkeye girmesini sağlayarak bir ticaret merkezi haline gelecek.
 
Türkiye'nin ihtiyacı olan gazın, tüm kaynaklarda sorun çıksa dahi eldeki depo kapasiteleri ile karşılanması sağlanacak.
 
2023 yılına kadar en az 10 milyar metreküp depolama kapasitesi ile yıllık doğalgaz tüketiminin en az yüzde 20'si depolanacak.

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