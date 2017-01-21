MİLLİ GÖRÜŞ BAŞKANLIK İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR ?

Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında, "Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Bazıları 'Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?' gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, Hacı Mahmut İşhanı'ndaki Milli Görüş Kuruluşlarının (Milko) açılışında, parti olarak bütün dertlerinin İslam aleminin ve dünyanın huzura kavuşması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanlık sistemiyle ilgili düşüncemizi daha konu Meclise gelmeden, hazırlıklar yapılırken gündeme getirmiştik. Komisyon çalışmalarının bitmesinin hemen ardından endişe duyduğumuz birtakım konuları başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere bütün parti başkanlarına yazılı mektupla ilettik. Maddeler üzerindeki görüşlerimizi zaman içinde kamuoyuna duyuracağız. Bazıları 'Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?' gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz."

AA
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