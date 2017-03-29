SON DAKİKAMİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

NTV
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