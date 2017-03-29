MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.