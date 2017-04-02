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MİLLİ HELİKOPTERE YERLİ FÜZE

Milli helikoptere yerli füze

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli helikopteri olan Atak'a yerli füze olan L-UMTAS entegre çalışmaları başarıyla tamamlandı.

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Türkiye'nin uzun menzilli tanksavar füze ihtiyacını karşılamak için başlatılan proje kapsamında geliştirilen lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Böylelikle UMTAS'lar artık Atak helikopterlerinde kullanılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli tanksavar füze ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan UMTAS Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle UMTAS'ların Atak helikopterlerinde kullanılmasının önünde engel kalmadı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi projelerinin birer birer hayata geçtiğini belirtti.

Projeler sonucu elde edilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulduğunu dile getiren Bakan Işık, "Yerli Atak helikopterlerimiz Türk mühendislerinin eseri olan L-UMTAS füzesiyle artık daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm hava koşullarında görev yapabiliyor

Projeyle Türkiye kendi helikopterinden kendi füzelerini atabilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Roketsan'da geliştirilen tanksavar füze sistemi UMTAS, üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etki edebiliyor.

Kızılötesi arayıcı başlık veya lazer arayıcı başlık opsiyonlarıyla havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 kilometre azami menzil ve 500 metre asgari menzile sahip UMTAS, gündüz gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

"At-unut" ve "at-güncelle" kullanım modlarına sahip UMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklikle sütre arkasından atış, sütre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

Milli Atak helikopterinin resmi tanksavar sistemi olarak tanımlanan UMTAS, helikopter, insansız hava aracı, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçakları, deniz platformalarına da entegre edilebiliyor.

AA
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