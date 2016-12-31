MİLLİ PİYANGO YENİ YIL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - CANLI

Milli Piyango çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. Saat 19:00'da başlayan çekilişin sonuçları Haber3.com'da...

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre yılbaşı çekilişinin sonuçlarının açıklanacağı saat de belli oldu. Büyük ikramiye çekilişi öncesinde, dağıtılacak diğer ikramiyelerin çekilişi yapılıyor.

Milli Piyango çekilişinden önce resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "31 Aralık 2016 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında saat 23.00'dan itibaren çekiliş sonuçları resmi olarak yayınlanacak. Saat 19:00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise belirtilen yayın akışı saat 23:30-23:45 aralığıdır." dedi.