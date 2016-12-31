SON DAKİKAMİLLİ PİYANGO YENİ YIL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - CANLI

MİLLİ PİYANGO YENİ YIL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - CANLI

MİLLİ PİYANGO YENİ YIL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - CANLI

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük çekilişi başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Piyango çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. Saat 19:00'da başlayan çekilişin sonuçları Haber3.com'da...

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre yılbaşı çekilişinin sonuçlarının açıklanacağı saat de belli oldu. Büyük ikramiye çekilişi öncesinde, dağıtılacak diğer ikramiyelerin çekilişi yapılıyor.

Milli Piyango çekilişinden önce resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "31 Aralık 2016 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında saat 23.00'dan itibaren çekiliş sonuçları resmi olarak yayınlanacak. Saat 19:00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise belirtilen yayın akışı saat 23:30-23:45 aralığıdır." dedi.

 

362
Noel Baba'yı sünnet edip bıçakladılarNoel Baba'yı sünnet edip bıçakladılar
Kader'in katil zanlısı çileden çıkardı !Kader'in katil zanlısı çileden çıkardı !
Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştüErdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
AVM'nin led ekranında +18'lik film şokuAVM'nin led ekranında +18'lik film şoku
Yıldırım Batı'dan lafını esirgemediYıldırım Batı'dan lafını esirgemedi
Kırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybettiKırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybetti
Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki !Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki !
Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandıSurvivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı
Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haberDiriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS