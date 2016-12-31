MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - CANLI

Milli Piyango çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. Saat 19:00'da başlayan çekilişin sonuçları Haber3.com'da...

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN İLK NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango 100 bin liralık ikramiye bilet çekilişi açıklandı. Çeyrek bilete çıkan 100 bin liralık ikramiye, 2 İstanbul ve bir İskenderun'a çıktı.

100 bin liralık ikramiyeye çıkan numaralar aşağıda yer almaktadır.

3044608, 2948808, 6579442

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET



23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET



23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET



23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET



23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET



23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET



23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET



23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET



BÜYÜK İKRAMİYE SON 3 YILDA ÇEYREK BİLETE ÇIKTI



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi için biletler hızla tükeniyor. Her yıl hayalleri süsleyen büyük ikramiyenin son 3 yılda çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.



2016 yılına özel yapılan çekilişte 4 talihliye 55 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletten isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye "0, 5, 5, 6, 0, 1, 3" numaralı bilete isabet etti.



2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu kaydedildi. Alişan'ın Aydın'dan aldığı "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.



2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.



MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON 950 BİN 269 TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.



2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2017 yılı için Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyesi 60 milyon lira oldu. Tam bilet ile büyük ikramiyeyi kazanan kişi 60 milyon liranın sahibi olacak. Yarım biletle kazanan 30, çeyrek biletle kazanan ise 15 milyon lirayı hak edecek.

Milli Piyango İdaresi'nden alınan güncel bilgide ise 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşına özel bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanamayanlar da üzülmeyecek. 2017 yılbaşı özel milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin dışında 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık kazanma şansı da var.

2017 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında toplam olarak ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olarak hesaplandı.



YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 MİLYONLUK İKRAMİYE

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

Milli Piyango çekilişinden önce resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "31 Aralık 2016 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında saat 23.00'dan itibaren çekiliş sonuçları resmi olarak yayınlanacak. Saat 19:00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise belirtilen yayın akışı saat 23:30-23:45 aralığıdır." dedi.