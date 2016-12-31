Milli Piyango yılbaşı çekiliş tam listesi

Milli Piyango çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. Saat 19:00'da başlayan çekilişin sonuçları Haber3.com'da...

Milli Piyango idaresinin internet sitesinde yoğunluktan dolayı sık sık kesintiler yaşanmaktadır. Bu nedenle Milli Piyango biletinizdeki numaraları bu haberimiz sayesinde kontrol edebilirsiniz. Yapmanız gereken aslında çok basit. Tam sıralı olarak verdiğimiz Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları haberimizde bilgisayarınızın klavyesindeki CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanarak arama kutucuğunu açın.önce biletinizin numaralarını yazıp ara butonuna basın.

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

MİLLİ PİYANGO'DA 60 MİLYON TL'Yİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

2796288

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN İLK NUMARALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango 100 bin liralık ikramiye bilet çekilişi açıklandı.

3044608, 2948808, 6579442

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0550921

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

9066659

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

8932892

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

6835248

500 BİN TL KAZANAN NUMARA:

2566180

60 MİLYON TL İLE NELER YAPILIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE SON 3 YILDA ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi için biletler hızla tükeniyor. Her yıl hayalleri süsleyen büyük ikramiyenin son 3 yılda çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.



2016 yılına özel yapılan çekilişte 4 talihliye 55 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletten isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye "0, 5, 5, 6, 0, 1, 3" numaralı bilete isabet etti.



2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu kaydedildi. Alişan'ın Aydın'dan aldığı "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.



2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.



MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON 950 BİN 269 TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.



2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2017 yılı için Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyesi 60 milyon lira oldu. Tam bilet ile büyük ikramiyeyi kazanan kişi 60 milyon liranın sahibi olacak. Yarım biletle kazanan 30, çeyrek biletle kazanan ise 15 milyon lirayı hak edecek.

Milli Piyango İdaresi'nden alınan güncel bilgide ise 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşına özel bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanamayanlar da üzülmeyecek. 2017 yılbaşı özel milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin dışında 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık kazanma şansı da var.

2017 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında toplam olarak ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olarak hesaplandı.