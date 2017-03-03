Milli savaş uçağı için tarih belli oldu

Türkiye'nin yürüttüğü yerli savaş uçağı projesi TFX'de çift motorlu tasarımın hayata geçirilmesi kesinleşti. TFX'in prototipinin ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor.

Türkiye'nin yürüttüğü en önemli havacılık projelerinden yerli savaş uçağında tasarım aşaması tamamlanıyor. Projede, çift motorlu konfigürasyon seçildi.

Dünya gazetesinin haberine göre, seçilen model, diğer yeni nesil uçaklara benzer biçimde, delta kanada yakın bir tasarımda bulunuyor. Bu modellerin tamamında silahlar gövde içinde saklanıyor.

TFX'in tasarım sürecinde detay tasarıma geçilmesiyle birlikte kritik bir karar da alındı. Eş zamanlı olarak yerli motor geliştirilmesi projesinin de fizibilitesine başlanması kararlaştırıldı.

Bu konuda da yabancı bir şirketten danışmanlık alınması gündemde. Buna karşılık TFX'te, hazır motor alımına yönelik öncelik de korundu.

Türkiye sağlıklı bir şekilde motor tedariki gerçekleştirmekte güçlük çekerse, yerli motorun da uçağın tasarımının tamamlanmasına kadar olan bir sürede hazır olması isteniyor.

İLK MİLLİ JET 2023'TE GÖKLERDE

TFX'in prototipinin ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanmıştı. Bu tarihte bir değişiklik olmadığı ancak kesin proje takvim sürecinin bu yıl içinde ortaya çıkacağı kaydedildi.

TFX'in prototipinin ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanmıştı. Bu tarihte bir değişiklik olmadığı ancak kesin proje takvim sürecinin bu yıl içinde ortaya çıkacağı kaydedildi.

SSM'nin daha önceki dönemlerden ve 2016'dan tahakkuk eden, henüz aktarılmayan gelirinin de 8 milyar 370 milyon TL olduğu kaydedildi.

Fonun 3 milyar TL'lik tutarı şubatta 3 aylığına Varlık Fonu'na verilmişti. Raporda 2016 toplam savunma ve havacılık ihracatının 1 milyar 673 milyon dolar düzeyine eriştiği bilgisi verildi.

Toplam ciro içindeki ihracat payı da yüzde 33.7 olarak raporda yer aldı. İhracat payından yapılan hesaplamayla, toplam savunma ve havacılık cirosu da 4 milyar 964 milyon dolar olduğu gözlendi.

Dolar cinsinden ciro, kurdaki etkiyle birlikte 5 milyar doların altına gerilemiş oldu. Sektör performansının gösterge olarak izlendiği 25 büyük firmanın, yerlilik oranının yüzde 68,5'e ulaştığı bilgisine yer verildi. SSM faaliyet raporuna göre, yürütülen proje sayısı 2016'da 460'a ulaştı