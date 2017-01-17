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MİLLİ TANK PROJESİNDE SÖZLEŞME İPTALİ

Milli tank projesinde sözleşme iptali

Altay'ın motor geliştirmesini ve üretimini gerçekleştirecek olan Tümosan, sözleşme imzaladığı AVL firması ile taahhütleri yerine getirmediği için sözleşmesini iptal etti

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Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen OTOKAR'ın ana yüklenici olduğu Milli Tank Altay projesinde, tankın motoru Tümosan tarafından geliştiriliyor.
 
Tümosan, Avusturyalı AVL firmasından teknik destek almak için anlaşmıştı. Ancak AVL'nin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin iptal edilerek firmanın verdiği teminat gelir olarak kaydedildi.
 
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Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
 
"Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında SSM-Tümosan Sözleşmesi gereğince Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) aday firmalarıyla yürütülen görüşmeler sonrasında 7 Ekim 2015 tarihinde AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı Anlaşması imzalanmıştı.
 
Sözleşme gereği 90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka
arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında israr etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir."
 

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