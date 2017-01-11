Milli tüfekler bugün göreve başlıyor

MKEK tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-76 bugün Kırıkkale’de yapılan törenle TSK’ya teslim edilecek. 550 tüfeklik ilk kafile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca kullanılacak.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre MPT-76’nın ilk test kafilesi olan 200 tüfek Edirne’den Hakkari’ye çeşitli birliklerde kullanılarak test edildi. Bu 200 tüfeğin uzman kullanıcılarından alınan bilgilere göre tüfekte ufak iyileştirmeler yapıldı. Alınan verilere göre testler sırasında 1 milyon 100 bin mermi atılan MPT-76’nın ‘Gez’ sistemi geliştirildi. 413 parçadan oluşan MPT-76’nın görünümünde bir değişiklik olmazken bazı parçaların materyallerinin sertlikleriyle oynandı. Plastik aksamların konfigürasyonları değiştirildi.

Tek tek incelendi

MKEK sözleşme gereği ilk kafilenin ardından TSK’ya 19 bin 500 tüfek verecek. MKEK yetkililerinin seri üretimin ilk aşaması olarak gördüğü bu önemli teslim öncesi 550 tüfek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarından istediği uzmanlar tarafından oluşturulan ‘muayene komisyonu’nda tek tek, titizlikle incelendi. Tüfekler muayene komisyonundaki incelemeyi eksiksiz geçti.

Ayda 3 bin tüfek

MKEK’nin Kırıkkale’deki fabrikasında MPT-76’ların seri üretimine geçilmesi için her şey hazır. 413 parça bulunan tüfeğin parçalarının imalatı devam ederken geriye bu parçalardan tüfeği oluşturmak olan son aşama kalıyor. Edinilen bilgiye göre ilk kafilenin tesliminin ardından MKEK, TSK’ya 1-1.5 aylık periyotta yaklaşık 3 bin MPT-76 teslim etmeyi hedefliyor.

Alman HK-33’e artık gerek yok

TSK’nın şu anda kullandığı ve lisansla Türkiye’de üretilen HK-33 piyade tüfeklerinin üreticisi Alman firması Heckler&Koch’un Türkiye’ye silah satmama yönünde karar aldığı iddia edilmişti. Uzmanlar dünyada NATO standartlarında 50 testi geçen tek tüfek olan MPT-76’nın askerlerimize dağıtılmasının ardından HK-33 gibi ithal tüfeklerin alınmasına gerek kalmayacağını belirtiyor.