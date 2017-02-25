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MİLLİ UÇAK, MİLLİ TANKTAN SONRA ''MİLLİ OYUNCAK''

Milli uçak, milli tanktan sonra ''milli oyuncak''

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Kılıçaslan, "Oyuncak, çocuğa kültürü yansıtan, eğitimde kullanılan bir olgudur." dedi.

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Oyuncakların kültürel ve eğitim alanında derinliği bulunduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, "Dolayısıyla biz hem kültürel hem de eğitim düzeyindeki derinliğini oluşturacak, Türkiye'de bu sanayinin gelişmesini sağlayacak bir adım atıyoruz." dedi.

Kılıçaslan, milli oyuncak çalışmaları kapsamındaki ilk adımın Düzce'de oyuncak OSB kurulma çalışmalarıyla atıldığını vurguladı. 

"Milli ve medeniyetimizi yansıtan oyuncaklar"

Oyuncak OSB'de plastik, ahşap, metal ve en önemlisi yazılımı da içeren elektronik oyuncaklar üretmeyi planladıkları bilgisini veren Kılıçaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz oyuncağı sadece oyuncak olarak görmüyoruz. Oyuncak, çocuğa kültürü yansıtan, eğitimde kullanılan bir olgudur. Hem kültür hem de eğitim boyutu var. Biz bu boyutları toplamak istiyoruz. Özellikle bunu TRT Çocuk kanalında çizgi filmlerle desteklemek istiyoruz. TRT'de çizgi film karakteri oyuncak oluyor. Oyuncak marketlerine bakın, televizyonda hangi çizgi film karakteri varsa onun oyuncakları satılıyor. Biz bunu çizgi film karakterleri ile milli ve medeniyetimizi yansıtan oyuncaklar ile göstermek istiyoruz.

Çocuklar hem medeniyetimizi televizyondaki çizgi filmden öğrenecekler hem de bunlarla oynayacaklar."

AA
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