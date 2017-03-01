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MİLYON DOLARLIK BİLETİNİ BİR YIL SONRA BULDU

Milyon dolarlık biletini bir yıl sonra buldu

Avustralya'da adı açıklanmayan bir kişinin, bir yıl önce oynayıp arabasını temizlerken bulduğu sayısal loto kuponundan bir milyon dolardan fazla ikramiye kazandığı belirtildi.

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Avustralya'da yaşayan yaşlı adamın, kuponu geçen yıl Ocak ayında oynadığı kaydedildi. Talihlinin loto kuponunu bir alışveriş torbasının içinde bulduktan sonra, oynadığı rakamları internetten kontrol ettiği ve 1 milyon Avustralya dolarından fazla (770 bin ABD doları) ikramiyeyi kazandığını fark ettiği açıklandı.

Loto talihlisi yaptığı yazılı açıklamada "Eski torbaları doğrudan çöpe atmadığım için memnunum" dedi. New South Wales eyaletindeki Newcastle kentinde yaşayan talihli bileti 414 gün boyunca unuttuğu için kendisini biraz aptal hissettiğini söyledi ve "Parayı bir yıl önce alabilecek olmam beni üzmüyor. En azından şimdi aldım" dedi.

Talihlinin parayı çocuklarının ev ödemeleri ve torunlarının eğitimi için kullanacağı ifade edildi. Kazanan kuponun oynandığı bakkalın sahibi Cherly Tuckerman da, talihlinin ortaya çıkmasıyla rahatladığını söyledi ve "Son bir yılda kaç müşterinin talihlinin bulunup bulunmadığını sorduğuna inanamazsınız" dedi.

NTV
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