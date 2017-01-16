Milyoner'e damga vuran soru

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının dün yayınlanan bölümüne, "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu damgasını vurdu.

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması yine ilginç bir soruyla gündeme geldi. 60 bin TL değerindeki "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu herkesi şaşırttı.

ABD Başkanları'nın besledikleri resmi hayvanlar arasında sırtlan, muhabbet kuşu ve su aygırı bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasında yer almıyordu.

Telefon ve çift cevap joker haklarını kullanmasına karşın soruya yanlış olan 'su aygırı' ve 'sırtlan' cevaplarını veren yarışmacı, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrıldı.