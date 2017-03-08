  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
  • FETÖ iktidara, özel yasa bile çıkarttırmış
  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Kan donduran telefon: Annenizi vurdum gidin kurtarın

MİLYONLARCA ÇALIŞANA YILLIK İZİN MÜJDESİ

Milyonlarca çalışana yıllık izin müjdesi

Resmi tatil öncesi veya sonrası 1 gün izin kullanarak artık çalışanlar süreyi uzatabilecek

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yeni torba yasaya göre çalışanlar izinlerini istedikleri gibi bölme hakkına sahip oldu. Çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugün köşesinde yıllık izinle ilgili detayları kaleme aldı.  

İşte o yazı:

Daha önce 10 günden az olmamak üzere sadece üçe bölünen yıllık izinler yeni yasayla istenilen parçaya bölünebiliyor.

Bu durumda çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Bu durum özellikle resmi tatiller öncesi ve sonrasında 1 günlük izin kullanarak süreyi uzatma imkanı da getirdi. Örneğin pazartesi günü başlayan bir Kurban Bayramı tatili Perşembe günü sona eriyor. Cuma günü işbaşı yapması gereken çalışan bugünü yıllık izninden saydırarak hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapabiliyor.

BÖLMEK SERBEST

Yeni yasa ile birlikte yine eskisi gibi 1 yılını dolduran çalışanlar kıdemlerine göre belirlenen izin günlerini kullanabiliyor. Ancak izni parçalara ayırma konusunda serbest kalınıyor. Yani 20 gün izni olan bir çalışan bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 günü istediği kadar parçaya bölebiliyor.

Yani bu çalışan 10 gün kullandıktan sonra isterse 3+2+1+4 ya da 2+2+3+3 gibi farklı zamanlarda izinler kullanabiliyor.

Böylece işverenler de daha önce yasaya aykırı olarak kullandırdıkları 1 günlük izinler sebebiyle ceza ödemekten de kurtulmuş olacaklar.

İzinlerin bölünmesi konusunda işveren tek başına karar veremiyor. Bu kararı çalışan veriyor ve işveren ile anlaşarak izinlerini uyguluyor.

KIDEME GÖRE SÜRE

Kimin ne kadar izin kullanacağı ise çalışılan yıla göre belirleniyor. Buna göre, a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, b) Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az izin kullanmıyor.

18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlara kıdemine bakılmadan 20 günden az izin verilemiyor.

Yeni Asır / Faruk Erdem

587
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisiKılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS