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MİLYONLARCA GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Milyonlarca göçmen sınır dışı edilecek

ABD yönetimi, oturma izni bulunmayan göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

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ABD yönetiminin yeni talimatnamesi ile oturma izni olmayan milyonlarca göçmen sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya.

ABD yönetimi oturma izni bulunmayan göçmenlere yönelik yasal düzenlemeleri sertleştiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin salı günü ilgili kurumlara gönderdiği talimatname ile oturma izni olmayan hüküm giymiş, işlediği bir suç nedeniyle hakkında dava açılan veya suçlu bulunan bütün göçmenlerin sınır dışı edilmesini istedi. Ayrıca evrakta sahtecilik yapan, sosyal yardımları suistimal edenlerin de sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde oturma izni olmayan göçmenler arasında ağır bir suçtan hüküm giyenler sınır dışı ediliyordu. Ancak yeni çıkartılan talimatname, çok sayıda insanın sınır dışı edilmesine olanak sağlıyor. Bu talimatnamenin, Başkan Trump'ın 26 Ocak'ta imzaladığı kararnamenin bir parçası olduğu belirtiliyor.

İHLAL EDEN HERKES GÖZALTINA ALINABİLECEK

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın salı günü yayınladığı talimatnamede, göç yasalarını ihlal eden herkesin gözaltına alınabileceği de açıkça ifade ediliyor. Bakan Kelly ayrıca ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kuruluşuna 10 bin memur alınması ve cezaevlerinin sayısının artırılması konusunda da talimat verdi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'ne (CPB) ise ayrıca 5 bin memur alınması öngörülüyor.

ABD'de yaklaşık 11 milyon kişinin oturma izni olmadığı, bunların yarısını Meksikalıların oluşturduğu tahmin ediliyor.

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında suç işlemiş 3 milyon kadar kaçak göçmeni sınır dışı edeceği vaadinde bulunmuştu. Seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçilerin en önemli vaatlerinden biri kaçak göçle mücadele olmuştu.
Trump'ın 26 Ocak'ta imzaladığı kararnamenin ardından oturma izni olmayan yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

DW Türkçe

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