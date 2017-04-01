Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 1 Nisan müjdeleri yürürlükte

Bugünden itibaren hayata geçen düzenlemeler, milyonların cebini rahatlatacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri düştü, borçların silinmesi için süreç başladı. 4 milyon çalışana ikinci emeklilik, gurbetçiye ise KDV'siz ev imkanı geldi. Araç sahiplerinin yüzü de tavan fiyatın getireceği trafik sigortası primlerindeki düşüşle gülecek. İşte sevindiren düzenlemeler:

BORÇLAR SİLİNİYOR:

GSS prim borçlarına da yapılandırma imkanı geldi. Bugünden itibaren 12 ay içinde gelir testine başvurulursa, faizler ve gecikme zamları silinecek. Borç; ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarı 53,33 lira ve üzerindeyse 53,33 lira üzerinden, 53,33 liranın altındaysa tahakkuk eden borç tutarı üzerinden yeniden hesaplanacak. Böylece borç önemli ölçüde azalacak ve 12 taksitte ödenebilecek.

KDV'SİZ KONUT:

Gurbetçiye ve yabancılara KDV'siz konut düzenlemesi bugün hayata geçti. Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla; 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'ye yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya işyeri teslimlerine KDV uygulanmayacak. Ancak bu gayrimenkuller 1 yıl satılamayacak.

TEŞVİKTE KOLAYLIK:

Daha önce kayıt dışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatıldı. Bundan sonra çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı belirlenen işyerleri, ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespitten itibaren 3 yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise 1 yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak.

SİGORTA PARASINA İADE:

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması da bu ay başlıyor. Böylece fahiş sigorta prim ücretleri son bulacak. 20 milyon sürücüyü ilgilendiren bu düzenleme sonrası daha önce yüksek fiyatla sigorta yaptıranlar, şirketlere başvurarak fazladan ödedikleri primlerini geri alabilecek.

PRİMLER DÜŞTÜ:

GSS primleri düştü. Gelir seviyesine göre her ay 71,10, 213,30 ve 426,6 lira şeklindeki 3 ayrı prim tarih oldu, bugün 53,33 liralık tek prim dönemine geçildi. Hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden (592,5 lira) az olanlar gelir testi yaptıracak ve prim ödemeyecek. Ancak gelir testi yapılmazsa prim herkes için 53,33 lirada eşitlenecek. Aylık 53,33 lira ödeyen sağlık güvencesine girecek. Kendisiyle birlikte eşi, çocukları, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası da sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

4 MİLYONA İKİNCİ EMEKLİLİK

45 yaş altındaki çalışanları ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımda, bugün ikinci aşama başladı. Kamu çalışanları ile 250 ve bin arası personeli bulunan özel sektör firmalarında görev yapanlar bugünden itibaren sistem kapsamına girdi. Yaklaşık 2.5 milyonu memur ve 1.5 milyonu özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi yapılacak. Çalışanlar sistemde kalırsa 3'lü devlet katkısı teşviğinden de yararlanacak.