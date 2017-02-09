Milyonlarca memur ve işçinin gözü bu kararda

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları hatırlatan Kararman, "Sayın Ağbal, vergisini zamanında yatıran Kobilere yüzde 5 indirim yapılacağını, şirketin ödeyeceği vergi miktarının yüzde 5'inin 1 milyon TL'yi geçmemesi durumunda bu tutarın şirketlerden alınmayacağını söyledi. Merkez bankası 2017 yılı enflasyon oranını yüzde 8 olarak güncellemiştir. Malum sözde yetkili fakat etkisiz sendikanın 2 yıllık yaptığı toplu sözleşme sonucu mağdur olan devlet memurları da enflasyon ve zamlar altında ezilmektedir. Sözde yetkili sendikanın hesap bilmez tutumu siyasilere yaranmak adına toplu sözleşme masasında enflasyon farklarını istemeyi unutmaları, düşük zamlara imza atmaları sonucu sağlık çalışanı tüm devlet memurları mağdur olmuştur. Maaşlarımızın pul olduğu gerçeği ortadadır" dedi.

Vergi indiriminin memur ve işçilere de yapılması gerektiğini söyleyen Kararman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Ağbal'ın KOBİ'lere yaptığı vergi indirimi, vergilerini zamanında ödeyen işletmelere kolaylık sağlaması, zamanında ödemeyenlere yapılandırma adında vergi indirimine gidilmesi, maaşları eline geçmeden vergileri kesilen memur ve işçilere bu indirimin uygulanmaması büyük haksızlıktır. Bir Asgari ücretliden 373.44 TL vergi kesilmektedir. SGK verilerine göre Türkiye'de 2016 yılı itibariyle 20 milyon 405 bin kişinin sigortalı olarak çalıştığı resmi rakamlarla açıklanmıştır. Her dürüst vergi mükelleflerine verilen mükâfat, tüm memur ve işçilerin peşinen ödedikleri vergilerden yüzde 5 indirim yapılması, tartışmasız hak ettikleri bir sonuçtur. Türk Sağlık Sen olarak Sayın Bakan Ağbal'a sesleniyor, vergi indirimi istediğimizi aleni olarak beyan ediyoruz."