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MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ''TORBA KANUN'' RESMİ GAZETE'DE

Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de

Tarımsal kredilerin yapılandırılması, vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi, Esnaf Ahilik Sandığı, yabancıya konut satışında KDV istisnası gibi düzenlemeleri içeren "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016  itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanunun  yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife  başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak.

Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde  6'sı Hazine, yüzde 5'i çiftçi tarafından karşılanacak.

Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi  halinde ilk taksiti, 2017 ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 ekim  ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek.

TEDAŞ'A BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik  tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 itibarıyla geldiği  halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar  yeniden yapılandırılacak.

TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden  kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde  ödenmemiş olan borçlar da yapılandırma kapsamında olacak. Borçlu, düzenlemenin  yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, elektrik dağıtım  şirketine iletilmek üzere TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunacak ve ilk taksiti 2017  yılının ekim ayının sonuna kadar ödeyecek.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi  halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre  için faiz uygulanmayacak; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini  seçecek. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında  ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu düzenlemeden yararlanma  hakkı kaybedilecek.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE İNDİRİM

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi  olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik  yatırım fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir  veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i,  ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla  olamayacak. Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve 1 milyon liralık tutarı iki  katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye  yetkili olacak.

YABANCILAR İLK ALDIKLARI KONUT VE İŞ YERİ İÇİN KDV ÖDEMEYECEK

Düzenlemeye göre, Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile  iş merkezi Türkiye'de olmayan iş yeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen  kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla,  ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV ödemeyecek.

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında  yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'den konut ya da iş yeri almaları durumunda  KDV ödemeyecek.

KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın  alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir  yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI KURULUYOR

Gereken görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa  şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak  üzere, iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme  yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak.

Sayıştay tarafından denetlenecek sandığın gelirleri Esnaf Ahilik  Sandığı primlerinden, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve  iratlardan, sandığın açık vermesi durumunda devletçe sağlanacak katkılardan,  sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, diğer gelir ve  kazançlar ile bağışlardan oluşacak.

Esnaf Ahilik Sandığı bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi  kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye  gelir kaydedilemeyecek.

Sandığın gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır ve  taşınmazlar kuruma ait olacak. Sandık, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim  ve harçtan muaf tutulacak.

Esnaf Ahilik Sandığının kurulması nedeniyle buradan ödenek alacaklar  genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar için  prime esas günlük kazançlarının alt sınırının 30 günlük tutarı, prime esas kazanç  tutarı olarak dikkate alınacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla  birlikte yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni  muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri  halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren ikamet şartı aranmaksızın  genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu şarttan yararlanabilmek için kişilerin  prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sıralananların dışında kalan ve  başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan ve genel sağlık  sigortası tescili yapılıp, ancak gelir testine hiç başvurmayanlara yönelik  düzenleme getiriliyor. Bu kişiler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  12 ay içinde gelir testine başvurursa, Genel Sağlık Sigortası primleri, yapılan  gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren alınacak.

Bu sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, düzenlemeden  önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve  gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden  vazgeçilecek.

Ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin  tutarının; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç  alt sınırının 30 günlük tutarının yüzde 3'üne eşit veya fazla olması halinde  yüzde 3'ü üzerinden, yüzde 3'ünden az olması halinde ise tahakkuk eden borç  tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borç, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenirse bu  tutara, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz  uygulanmayacak.

Yürürlük tarihinden önce sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim  borcu bulunanlar, belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren 12 aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve  diğer haklardan yararlanacak.

YÜRÜRLÜK

Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 indirim sağlayan hüküm, 1 Ocak 2018  tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi  beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası getiren düzenleme  1 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Genel Sağlık Sigortası prim  borçlarıyla ilgili hükümler 1 Nisan'dan, Esnaf Ahilik Sandığının kurulmasına  ilişkin hükümler ise 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girecek.

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