Minik yüreklerden Halep'e 'dev' bağış

İnsanlık dramının yaşandığı Halep'teki yardıma muhtaç mağdurlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatılan Ostim İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Atila Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve velilerin Halep için seferber olduğunu söyledi.

Yardım kampanyasına, bütün öğrencilerin ellerinden geldiği ölçüde katkıda bulunduğunu belirten Cantürk, "Tamamı kullanılmamış eşyaları Halep için topladık. Türk Kızılayı yoluyla Halep'e göndereceğimiz eşyalar arasında soğuk kış şartlarına karşı battaniyeler, kabanlar, botlar, atkılar, eldivenler, çoraplar var. Ayrıca öğrencilerimiz, oradaki çocuklarımızın belki bir nebze yüzleri de gülsün diye onlara oyuncaklar da getirdi." dedi.

"Kışı eski kabanıyla geçirecek"

Okulda eğitim gören bir kimsesiz çocuğun, Halep için gösterdiği fedakar tavırdan söz eden Cantürk, "Bizi çok duygulandıran, bir kere daha Türk milletinin, Türk çocuğunun merhametini ve mertliğini gördüğümüz bir olay yaşadık. Kimsesiz, Sevgi Evlerinde kalan bir çocuğumuz, kendisine yeni alınan, çok sevdiği montunu üzerinden çıkararak kampanyaya bağışladı. 'Halepli kardeşlerim için feda olsun' diyen 3. sınıf öğrencisi çocuğumuz, bu kışı eski kabanıyla geçirecek." diye konuştu.

"Kardeşlerim, umudunuzu kaybetmeyin"

Halep'e gönderilmek üzere toplanan eşyaların arasında, ilkokul öğrencilerinin Halepliler için yazdığı mektuplar da yer aldı.

4. sınıf öğrencisi Şevval İncitmez, "Kardeşlerim" diye başladığı mektubunda, "Haberleri izlediğimde gerçekten içimden bir parça kopuyor, sanki içim kan ağlıyor. Allah size sağlık, sıhhat ve sabır versin. İnşallah kurtulacaksınız ve bu zor günleri atlatacaksınız. Sizler çok iyi kalpli insanlarsınız. Kardeşlerim, asla ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Eminim siz kazanacaksınız. Sizinle savaşanlar inşallah devrilir ve sizinle savaşmaktan vazgeçerler. Merak etmeyin biz her zaman sizin arkanızdayız. Kucak dolusu sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Mektubunda, "Merhaba Halepli kardeşlerim. Sizin ne kadar acı çektiğinizi biliyoruz. Elbet bir gün kurtulacaksınız, inşallah kurtulacaksınız" temennisini dile getiren 4. sınıf öğrencisi Ceylin Naz Çakır da, "Biz de sizin gibi bir gün geçirmiştik, o gün çok kötüydü. O günü atlattık ve kazandık. Allah size sabır, güç, sıhhat versin. Biz hep sizin arkanızdayız. İnşallah üşümüyorsunuzdur. Sizi seviyoruz Halepli kardeşlerim, sizi kurtaracağız inşallah." satırlarına yer verdi.