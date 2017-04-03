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MİNİLİ MERYEM UZERLİ'DEN BACAK ŞOV

Minili Meryem Uzerli'den bacak şov

Eski sevgilisi Alp Özcan ile 5 yıl sonra barışan Meryem Uzerli verdiği bu pozla olay oldu.

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Ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran Meryem Uzerli ile Alp Özcan, önceki akşam Baltalimanı’nda görüntülendi. Bir arkadaşlarının düzenlediği uzaylı konseptli partiye katılan çiftin keyfi yerindeydi. Partide sarmaş dolaş dans eden çift, gece yarısı mekandan ayrıldı. Meryem Uzerli, VIP minibüste otururken mini eteğinin azizliğine uğradı.

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre aynı günün sabahında Bebek’te muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Alp Özcan, Meryem Uzerli ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Ayrılmamızın sebebi kesinlikle bebek isteyip istememekle ilgili değildi. Ben işimden dolayı çok sık seyahat ediyorum. Bu aramızda sorun oluşturmuştu. Şu an her şey çok güzel tekrar bir aradayız.”

Milliyet
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