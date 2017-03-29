MİRAS KAVGASI KANLI BİTTİ

Miras kavgası kanlı bitti

Bursa'da miras nedeniyle çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

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Bursa'nın İznik İlçesi'nde miras nedeniyle çıkan kavgada ikisi kadın, 3 kişi yaralandı.

Olay, İznik İlçesi'ne bağlı Elbeyli Köyü İnceteller mevkiinde meydana geldi. 67 yaşındaki Sabriye Kaymaz, kızı 43 yaşındaki Gülümser Kaymaz ve torunu 21 yaşındaki Okan Demirbüken zeytin bahçesinde çalışırken, yanlarına 43 yaşındaki İsa Çakır geldi. Burada, Çakır ile halası Sabriye Kaymaz arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsa Çakır, yanındaki av tüfeğiyle halası Sabriye ile kuzeni Gülümser Kaymaz'ı ayaklarından vurdu. Kaymaz'ın torunu Okan Demirbüken ise yanlarında bulunan bir başka akrabası ile İsa Çakır'a müdahale edip elindeki tüfeği aldı. Arbede sırasında İsa Çakır da bağ bıçağıyla yüzünden yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabriye Kaymaz ve kızı Gülümser, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Bursa'ya sevk edildi. 

İsa Çakır ise hastanede yüzündeki kesiğe yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı

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