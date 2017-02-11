''Mısır ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtık''

Heniyye, Katar'ın desteğiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde inşa edilen evlerin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık." dedi.

Mısır'la ilişkileri önemsediklerini ve "gelişmiş bir ilişki" hedeflediklerini ifade eden Heniyye, Mısır'ın ulusal güvenliğiyle alakalı tüm endişeleri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Konuşmasında Mısır'a yaptığı son ziyarete de değinen Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerimizle siyasi durum, ikili ilişkiler, Gazze'nin ihtiyaçları ve ablukanın kaldırılması meselelerini görüştük. Temaslarımız kapsamında güvenlik konusuyla ilgili endişeleri de ele aldık." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'ne ilk kez giren ürünler oldu"

Refah Sınır Kapısı yoluyla Mısır ile Gazze arasında ticari ilişkileri geliştirme yönünde bazı görüşmelerin yapıldığını belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Bugün Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle açıldı. Geçişler sırasında buğday, araba ve bazı inşaat malzemeleri gibi ilk kez Gazze Şeridi'ne giren ürünler oldu. Sınırda ticaretin geliştirilmesi yönünde görüşmeler var."