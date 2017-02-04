MISIR'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 9 ÖLÜ, 44 YARALI

Mısır'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 44 yaralı

Mısır'ın doğusunda öğrencileri taşıyan bir servisin devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.

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Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, uluslararası Nuveyba yolunda bir otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Mısır resmi haber ajansı MNA'da açıklamaları yer alan Güney Sina Emniyet Müdürü Ahmed Tayil, otobüsün bir öğrenci grubunu taşıdığını belirtti.

Ağustos 2016'da yayınlanan resmi verilerde, 2015 yılında 25 bin 500 trafik kazası yaşandığı, bu kazalar nedeniyle 6 bin 203 kişinin öldüğü, 19 bin 297 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

AA
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