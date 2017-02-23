  • Şoke eden iddia ! 2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı
  • Memurun hayatını değiştirecek düzenlemenin detayları belli oldu
  • Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi
  • Türkiye gazetesi yazarından çok konuşulacak liste
  • Ehliyet sahiplerine zorunlu ''trafikte saygı eğitimi"
CANLI MAÇ

MISIR'DAN İSRAİL'E ŞOK TEKLİF !

Mısır'dan İsrail'e şok teklif !

Mısır'da darbeyle göreve gelen Sisi İsrail'e şoke eden bir teklifte bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mısır'da darbeyle göreve gelen Sisi'nin İsrail'e Mısır'daki Sina Yarımadası'na Filistinlileri yerleştirmeyi teklif ettiği ortaya çıktı. İddia, İsrail'de yalanlandıktan kısa bir süre sonra eski bir İsrailli General tarafından doğrulandı.

İsrailli bir general, Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdülfettah El-Sisi'nin Sina Yarımadası'na Filistinlilerin yerleştirilmesini teklif ettiğini doğruladı.

Eski İsrail ordusu yetkilisi Arieh Eldad yaptığı açıklamada, Sisi'nin Sina Yarımadası'nı Filistin Devleti kurulması için teklif ettiğini onayladı Eldad'ın açıklaması, Sisi'nin teklifinin İsrail tarafından yalanlanmasının ardından geldi.

Maarif gazetesinde yer alan habere göre, Eldad şu ifadeleri kullandı:

"Sisi, Sina Yarımadası'nın bir kısmının 'Filistin Devleti' olarak kurulmasını teklif etti ve bu teklifin bölgesel yerleştirme açısından örnek olabileceğini söyledi"
 
"Umarım Trump..."
 
Eldad, Sisi'nin teklifini överek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik açıklamalarının Sina projesini destekler nitelikte olduğunu umuyorum" dedi. Eldad, "Ürdün'e bu konuda baskı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli Devlet Bakanı Ayoob Kara, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a "iki devletli çözüm yerine Filistinlilerin Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi projesine" ilişkin bir taslak sunmayı planladığını savunmuş, İsrail Başbakanlık Divanı bunu yalanlamıştı.
 
Filistin yönetiminden tepki: Kabul edilemez
 
Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı Hüsam Zumlut Sina Planı'na tepki gösterdi. Zumlut, "Filistinlilerin vatanlarının sınırları biliniyor. Filistinlilerin, Mısır'daki Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi görüşü yeni bir İsrail siyaseti oldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

Yeni Şafak
705
-
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Aliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmediAliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmedi
Porno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktıPorno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktı
Kızından sonra damadı da onu suçladı !Kızından sonra damadı da onu suçladı !
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Türkiye'de büyük operasyon !Türkiye'de büyük operasyon !
Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlarSkandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
PKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan ettiPKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS