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MISIR'IN DEVRİK LİDERİ HÜSNÜ MÜBAREK BERAAT ETTİ

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek beraat etti

Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i beraat ettirdi.

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Mübarek'in 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin  öldürülmesine ortak olduğu suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mısır  Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi.

BERAAT KARARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ...

Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün  açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” dedi.

Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri  tarafından da tebrik edildi. 

Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine  iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına  çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.

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