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MİT EMNİYET'TEKİ KÖSTEBEĞİ ARIYOR

MİT Emniyet'teki köstebeği arıyor

Pasaport kontrol kayıtlarından alınan ve dolaşıma sokulan resmi kimin sızdırdığı araştırılıyor.

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Yılbaşı gecesi Reina isimli eğlence merkezine yönelik yapılan terör saldırısının ardından sosyal medyada teröriste ait olduğu iddia edilen çeşitli fotoğraflar yayınlandı.“Saldırganı ihbar edin” notuyla büyük bir hızla yayılan fotoğrafların emniyete ait pasaport kontrol kayıtlarından alındığı tahmin ediliyor.

POL-NET'TEN ÇALINMIŞ OLABİLİR

Ancak bu fotoğrafların neden yayıldığı hala gizemini koruyor. İstanbul Emniyeti'nde üst düzey bir yetkili fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından yüzlerce ihbar aldıklarını ve bu ihbarların polisi oldukça meşgul ettiğini söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibi ortaya çıktı. Ramazan İşan isimli Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı, avukatı ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. İşan, kendisini terörist ilan sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden şikayetçi oldu.

Yeni Şafak
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