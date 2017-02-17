MİT tespit etti, 10 akademisyen gözaltında

Sakarya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT raporu ile ByLock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. MİT raporu ile Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyenin Bylock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akademisyenleri yakalamak için operasyon düzenledi. 10 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 20 Temmuz tarihinde yurt dışına kaçan, hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Ekiz'in oğlu Yunus Ekiz de bulunuyor. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Yunus Ekiz, Yrd. Doç. Ferhat Dikbıyık ile öğretim görevlileri Ayşegül Ocak, Engin Yılmaz, Hasan Çetin, Mustafa Aras, Saim Çiftyıldız, Sıtkı Gürdırama, Şükrü Şirin ve Tufan Koç emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.