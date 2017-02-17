SON DAKİKAMEB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: SAAT 15:00'TE...
  • Saadet öğretmenin isyanı: Gidecekleri yer Disneyland değil ki...
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi
  • 60 bin kişiye kamuda iş müjdesi !
  • TSK'dan 3 şehit için ses kaydı
  • Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı
YEREL HABERLER
Sakarya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MİT TESPİT ETTİ, 10 AKADEMİSYEN GÖZALTINDA

MİT tespit etti, 10 akademisyen gözaltında

Sakarya Ünviersitesi'nde MİT raporu ile Bylock kullandıkları tespit edilen 10 akademisyon gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sakarya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT raporu ile ByLock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. MİT raporu ile Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyenin Bylock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akademisyenleri yakalamak için operasyon düzenledi. 10 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 20 Temmuz tarihinde yurt dışına kaçan, hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Ekiz'in oğlu Yunus Ekiz de bulunuyor. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Yunus Ekiz, Yrd. Doç. Ferhat Dikbıyık ile öğretim görevlileri Ayşegül Ocak, Engin Yılmaz, Hasan Çetin, Mustafa Aras, Saim Çiftyıldız, Sıtkı Gürdırama, Şükrü Şirin ve Tufan Koç emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
524
-
Jirki Aşireti oyunun rengini belli ettiJirki Aşireti oyunun rengini belli etti
Scarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklamasıScarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklaması
Ünlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldıÜnlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldı
İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklamaİran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
Darende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındıDarende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındı
Silah ticaretinden tecavüz çıktıSilah ticaretinden tecavüz çıktı
Eski aşıklar aynı karede !Eski aşıklar aynı karede !
Putin’den “çok acil” Türkiye açıklamasıPutin’den “çok acil” Türkiye açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS