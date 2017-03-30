MİT'in FETÖ listesindeki vekilin kim olduğu ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Alman Dış Haber Alma Servisi’ne (BND) verdiği ‘FETÖ’cülerin listesi’, Federal Meclis’te de gündeme geldi.

Meclis oturumunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings’e konuyla ilgili sorular yöneltildi. Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller milletvekili Volker Beck listede parlamenterlerin isminin olup olmadığını sordu.

Müsteşar Krings, biri Federal Meclis biri de Eyalet Meclisi olmak üzere iki milletvekilinin isminin listede yer aldığını, ismi bulunan Federal Meclis milletvekilinin bilgilendirildiğini söyledi. Krings listede adı bulunan milletvekillerinin isimlerini ise açıklamadı. Ancak iddiayı ortaya atan Alman Süddeutsche gazetesi, NDR ve WDR televizyonu, Türk istihbaratının, Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering’i Gülen hareketine yakın gördüğünü ve hakkında istihbarat topladığını ileri sürdü. Diğer eyalet milletvekilinin ise emekli olduğu iddia ediliyor.

LİSTEDEKİ ALMAN VEKİL KONUŞTU

Listede adı geçen Alman milletvekili Michelle Müntefering konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Müntefering, MİT'in BND'ye verdiği listede adının geçmesini, "belirgin biçimde sınırın aşılması" şeklinde yorumladı. Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı olarak yurt içi ve yurt dışında en farklı ve en zorlu müzakere partnerleriyle diyalog kurulması ve açık ve net ifadeler kullanılmasından yana olduğunu belirten Müntefering, "Ancak böylesine bir tutumla yeniden ve açık bir biçimde sınır aşıldı" dedi.

ŞUBAT'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Müntefering'in Pazartesi günü Alman Federal Emniyet Teşkilatı tarafından konuyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Müntefering, aynı zamanda Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Müntefering en son Şubat ayında Alman meclisinden milletvekilleriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.



37 yaşındaki Michelle Müntefering, Aralık 2009'da eski Alman bakan Franz Müntefering (77) ile evlendiğinde 29 yaşındaydı.

MİT’in Münih Güvenlik Zirvesi sırasında BND’ye Almanya’da faaliyette bulunan FETÖ üyeleri ve FETÖ’ye bağlı okul ile vakıfların listesinin verdiği yönündeki iddialar üzerine, geçen Salı günü Almanya'da Federal Savcılık soruşturma başlatmıştı.