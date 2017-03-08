  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''
  • Erdoğan: ''Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu ?''
  • Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

MİT'TEN BYLOCK RAPORU: 30 BİN KİŞİ ARANIYOR

MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor

İstihbarat raporlarına göre 215 bin Bylock hesabı tespit edildi. 30 bin hesabın kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MİT’in deşifre ettiği FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock listesinin son hali soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kılzılkoyun'un ulaştığı rapora göre, bugüne kadar 230 bin ByLock hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan185 bin kullanıcının kimliği tespit edildi. 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin, örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

GBT SORGUSUNDA VAR

ByLock listeleri ile ilgili çalışma yürüten EGM, listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla 81 ilin Emniyeti’nin kullanımına açtı. FETÖ bağlantılı kişilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı arama motorundan tarama yapılarak öğrenilebilecek. Türkiye’nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda da kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek.

Hürriyet
573
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Sinan Oğan'dan canlı yayında olay açıklamalarSinan Oğan'dan canlı yayında olay açıklamalar
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
33 milyon liraya aldığı arsayı 370 milyona sattı33 milyon liraya aldığı arsayı 370 milyona sattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS