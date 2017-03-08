MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor

MİT’in deşifre ettiği FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock listesinin son hali soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kılzılkoyun'un ulaştığı rapora göre, bugüne kadar 230 bin ByLock hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan185 bin kullanıcının kimliği tespit edildi. 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin, örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

GBT SORGUSUNDA VAR

ByLock listeleri ile ilgili çalışma yürüten EGM, listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla 81 ilin Emniyeti’nin kullanımına açtı. FETÖ bağlantılı kişilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı arama motorundan tarama yapılarak öğrenilebilecek. Türkiye’nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda da kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek.