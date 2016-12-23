Modalife İle Zamanında Tüm Mobilyalar Evinizde

Zaten bunlar yeterince masraflı ve bir yandan da güzel ve zamanında mı gelecek telaşından dolayı masraflı işler, fakat aynı anda başka stresli meselelerle de uğraşmak zorundasınız. Bu kadar karamsar bir tablo karşısında ne yapılabilir? Size bu karamsar tablonun aslında daha pembe olabileceğini müjdelemek isteriz! Modalife ile hem masrafları bütçenize uygun olarak oldukça aşağıya indirebilir hem de zamanında gelecek mi stresini yaşamazsınız. Modalife, son yılların mobilya sektöründeki parlayan yıldızı olarak kendisini rakiplerinden işte tam da bu sebeplerle ayırmayı başarmıştır.

Eve yeni eşya almak –eğer kaliteli de ürünler kullanmak istiyorsanız- çoğu zaman epey masraf yapmayı gerektirirken, Modalife sunduğu ürünlerin fiyatlarıyla yüzünüzü güldürmeyi hedeflemektedir. Müşteri memnuniyetinin birçok etmenden oluşan bir bütünle gerçekleşebileceğine inanan Modalife, buna göre hem ürünlerin kaliteli ve sağlam hem konforlu ve şık hem de hesaplı olması gerektiğini düşünmekte ve buna göre de kendisine bir yol çizmektedir. Evinize almak istediğiniz oturma grupları, yatak odası takımları ve çeşitli aksesuarlar... Hepsi kaliteyle uygun fiyatı, konforla şıklığı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kaliteyle uygun fiyat bir arada nasıl olabilir? Bir ürünün hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olması mümkün müdür? Eğer maliyetin hangi noktalardan kısılacağı bilinirse aslında mümkündür. Modalife da bu bilinçle hareket etmekte, maliyeti ürünlerinde kullandığı malzemeden değil, üretim ve dağıtım süreçlerinden kısmayı hedeflemektedir. Konfor ile şıklığın bir araya gelmesi oldukça önemli olmakla beraber bazı müşterilerde olanaklılığı sorgulanabilir. Şık olan bir ürün konforlu da olabilir mi? Eğer doğru tasarımlar tercih edilirse aslında konforu da sağlamak mümkün olabilir. İşte bu ince hesaplamalar için Modalife, alanında uzman tasarımcılarla çalışmakta hem çağdaş bir estetik görünümü elde etmeye uğraşmakta hem de müşterilerinin rahatlığını kollamaktadır. Oturduğunda rahat edemediği bir koltuğu kim neden beğensin? Sırf rahat diye estetik yoksunu bir oturma grubunu müşteri neden tercih etsin? İşte bu soruları kendisine soran Modalife, müşterisinin isteklerini baz alarak ürünlerini hazırlamaktadır.

İnsanlar için uygun fiyata en kaliteli ve şık mobilyaları almak önemliyse, bir o kadar önemli başka şey de mobilyaların evlerine zamanında gelmesidir kuşkusuz. Günlerce “acaba gelecek mi, ne zaman gelecek?” diye beklemek kadar sinir bozucu şey az bulunur sanıyoruz. Müşterisiyle empati kurmaktan asla vazgeçmeyen Modalife, bu durumun farkındadır. Sahip olduğu iki fabrika, ve onlarca depolama alanında hazır halde bulunan binlerce ürünüyle müşterilerini beklemektedir. Siz bir kanepe grubu beğendiğinizde, bunun için haftalarca hatta günlerce bile beklemek zorunda kalmazsınız. Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra 1 gün içerisinde bu ürününüz kargoya verilir, hem de ücretsiz olarak!