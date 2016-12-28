Model hayranlarına kötü haber

Haberi grubun solisti Fatma Turgut, Instagram sayfasından duyurdu.

Turgut takipçileri ile şu notu paylaştı:

"'Bekle' deyip gittiler. Ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar"