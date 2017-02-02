Mübaşirlerin kıyafetleri değişti

Adalet Bakanlığı, adliyede görevli erkek ve kadın mübaşirlerin kıyafetleri değiştirmeye karar verdi. Bakanlık Bursa E Tipi Cezaevi'nin iş yurdunda daha önce tasarımı yapılan mübaşirlerin yeni kıyafetleri için Bursa'yı pilot bölge seçti. Bursa adliyesinde erkek ve kadın mübaşirler, kıyafetlerin Bursa ve Sinop'ta, ayakkabıların ise, Ankara Ayaş'taki cezaevlerinde bulunan iş yurlarında yapılan yeni kıyafetlerin tanıtımını yaptı. Bakanlığın onay vermesi halinde bu kıyafetler önce Bursa ve ilçelerindeki adliyelerde ardından Türkiye genelinde görev yapan 6 bin mübaşire dağıtılacak.

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin iş yurdu atölyelerinde 2 yıl önce mübaşirler için tasarımı yapılan yeni giysilerinin tanıtımı Bursa adliyesinde görev yapan erkek ve kadın mübaşirlerce yapıldı. Bursa Adliyesi'nde çalışan mübaşirler, Adalet Bakanlığı'nın amblemi bulunan lacivert renkli ceket ve pantolon, beyaz gömlekler, siyah ayakkabı ile erkeklerin kullanacakları kırmızı renkli kravatları takarak yeni kıyafetleri yöneticilere gösterdi. Bu giysilerin fotoğraf ve kamera görüntülerinin Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini belirten yetkililer, "Bakanlık onay verirse bu giysileri önce pilot bölge seçilen Bursa ve ilçelerinde görev yapan 150 mübaşir giyecek. Ardandan ise diğer illerde çalışan 6 bin mübaşire dağıtılacak" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın "Olur" vermesi halinde mübaşirlerin giysileri Bursa ve Sinop'ta, ayakkabıları ise, Ankara Ayaş'ta bulunan cezaevlerindeki iş yurtlarında üretilecek.