YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MÜBAŞİRLERİN KIYAFETLERİ DEĞİŞTİ

Mübaşirlerin kıyafetleri değişti

Adalet Bakanlığı, mübaşir kıyafetlerini değiştirme kararı aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adalet Bakanlığı, adliyede görevli erkek ve kadın mübaşirlerin kıyafetleri değiştirmeye karar verdi. Bakanlık Bursa E Tipi Cezaevi'nin iş yurdunda daha önce tasarımı yapılan mübaşirlerin yeni kıyafetleri için Bursa'yı pilot bölge seçti. Bursa adliyesinde erkek ve kadın mübaşirler, kıyafetlerin Bursa ve Sinop'ta, ayakkabıların ise, Ankara Ayaş'taki cezaevlerinde bulunan iş yurlarında yapılan yeni kıyafetlerin tanıtımını yaptı. Bakanlığın onay vermesi halinde bu kıyafetler önce Bursa ve ilçelerindeki adliyelerde ardından Türkiye genelinde görev yapan 6 bin mübaşire dağıtılacak.

Mübaşirlerin kıyafetleri değişti

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin iş yurdu atölyelerinde 2 yıl önce mübaşirler için tasarımı yapılan yeni giysilerinin tanıtımı Bursa adliyesinde görev yapan erkek ve kadın mübaşirlerce yapıldı. Bursa Adliyesi'nde çalışan mübaşirler, Adalet Bakanlığı'nın amblemi bulunan lacivert renkli ceket ve pantolon, beyaz gömlekler, siyah ayakkabı ile erkeklerin kullanacakları kırmızı renkli kravatları takarak yeni kıyafetleri yöneticilere gösterdi. Bu giysilerin fotoğraf ve kamera görüntülerinin Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini belirten yetkililer, "Bakanlık onay verirse bu giysileri önce pilot bölge seçilen Bursa ve ilçelerinde görev yapan 150 mübaşir giyecek. Ardandan ise diğer illerde çalışan 6 bin mübaşire dağıtılacak" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın "Olur" vermesi halinde mübaşirlerin giysileri Bursa ve Sinop'ta, ayakkabıları ise, Ankara Ayaş'ta bulunan cezaevlerindeki iş yurtlarında üretilecek.

DHA
583
TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''
Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !
İzdivaçta Seren Serengil sürpriziİzdivaçta Seren Serengil sürprizi
''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''
Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştükYasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük
Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !
Şantajcı sevgililere feci dayakŞantajcı sevgililere feci dayak
Skandal paylaşımı yapan müdür açığa alındıSkandal paylaşımı yapan müdür açığa alındı
YPG'ye verilen zırhlı araçlar Türkiye'de üretilmişYPG'ye verilen zırhlı araçlar Türkiye'de üretilmiş
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS