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MUDO'NUN PATRONUNDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Mudo'nun patronundan Erdoğan'a teşekkür telefonu

Mudo'nun patronu Mustafa Taviloğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği video sosyal medyada olay oldu.

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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telsizden konuşmaları yer aldı.

MUDO'NUN PATRONU ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Taviloğlu’nun, bir tekneden Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinde “Dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutmamam başkanım" şeklinde konuştu, Erdoğan da bu sözleri üzerine Taviloğlu'na teşekkürlerini iletti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Söz konusu görüşmenin video kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullancılar "Mudo'dan alışveriş yapmayın" çağrısında bulundu.

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