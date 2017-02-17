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MÜDÜRE MAKAM ODASINDA KURŞUN YAĞMURU !

Müdüre makam odasında kurşun yağmuru !

Adana’da Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fatih G., Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün’ü tabancayla bacaklarından vurdu.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün, makamında bacaklarından tabancayla vurularak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün makamına geldi. Sabah saat 09.10 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Fatih G., Ün'ün makamına gelerek tartışmaya başladı. İkili bir süre tartıştıktan sonra Fatih G., tabancasını çıkartıp Ün'ü iki bacağından vurup kaçtı.

Çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Ün'ü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezine kaldırdı. Ün'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Fatih G.'nin Ün'ü asıl vurma nedeni polisin çalışmayı tamamlamasından sonra ortaya çıkacak.

İHA
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