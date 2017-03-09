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MÜEZZİNOĞLU'NDAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, milyonlarca çalışanın beklediği kıdem tazminatı düzenlemesinin bu yıl yapılacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl içinde kıdem tazminatıyla ilgili reformun gerçekleştirileceğini söyledi.

Çeşitli toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret edip kentle ilgili bilgi aldı. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çalışma Hayatına Yönelik Uygulamaya Konulan Teşvikler" konulu toplantıya katılan Bakan Müezzinoğlu'na, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ak Parti Milletvekili Necdet Ünüvar ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.

'İSTİHDAM ARTIYOR'

İş dünyası temsilcilerine seslenen Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'nin 2016'da büyük sorunlarla karşılaştığını, terörle birlikte 15 Temmuz'da darbe girişimini atlattığını belirtti. Başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müezzinoğlu, "Bu yıl 1 Ocak ile 3 Mart tarihleri arasında 264 bin 630 yeni istihdam sağladık. Burada kadınların istihdam oranı yüzde 32 oldu. Geçen yılın Ocak ve Şubat dönemine göre istihdamdaki artış oranı yüzde 50 oldu" dedi.

'KAYIT DIŞI 60 MİLYAR LİRA'

Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle de mücadele ettiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Aslında güven ve istikrar kelimesi çok önemli. Güven ve istikrar varsa bir yerde başarı gelir. 2002'den bu yana ekonomide kayıt dışılığı yüzde 54'lerden yüzde 33'e indirdik, ama üçte bir daha kayıt dışı var. Bu çok büyük bir rakam. 1 puanlık kayıt dışılığın ülkeye maliyeti 1.9 milyar. Kayıt dışılığı yüzde 30 kabul etsek, 60 milyar liralık bir kayıt dışında kaybımız var. Bu 60 milyar lira bir başkasının cebinde kalarak onun rekabet gücünü artırırken, sanayicilerin rekabet dinamiklerini zayıflatıyor" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında işçinin hakkı, 10 yıl, 20 yıl sonra işverenin cebinde olmamalı. Yani 10 yıl ve 20 yıl sonrasının koşullarını kimse bilemez. Bugün çok iyi olan bir işverenimiz, yarın zor durumda olabilir. Kocaeli'nde böyle bir konu oldu. Üstelik o işyerinde sendika var. İşveren, işler bozulunca "Kıdem tazminatını ödeyecek durumum yok" dedi. İşçiler de bize kıdem tazminatıyla ilgili geliyor. Kıdem tazminatı, hakkaniyetli, sürdürülebilir, güvenilir olmalı ve tarafların cebinde olmamalı. Onun gücü, onun yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. Bu yıl çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Başardığımızda çalışanla çalıştıran arasında hukuk birbirine güvene dayalı olmalı. "O beni, ben onu istismar ediyorum" değil, herkes daha iyinin, başarının peşinde olmalı. Sağ ve sol ayak nasıl sağlıklı gidiyorsa, işçi ve işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak, güçlü, adil hakemlik yapabilmek. İnşallah bunu da yapma gayreti içerisinde olacağız."

Konuşmaların ardından Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte protokol üyeleri Bakan Müezzinoğlu'na vazo armağan etti. Toplantı daha sonra basına kapalı sürdü.

DHA
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