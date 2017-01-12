MÜGE ANLI TÜM RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ

Müge Anlı tüm rakiplerini ezdi geçti

ATV ekranlarında çözülmedik sorun, bulunmadık kayıp bırakmayan Müge Anlı az görülür bir başarıya imza attı.

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ATV'de sabah kuşağında ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, önceki gün neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakmayı başardı.
 
Posta Gazetesi'nden Mesut Yar bu başarıya dikkat çekti:

"Prime time en basit manasıyla televizyon izleyicisinin en yüksek katılımla ekran karşısında olduğu saat dilimidir. 
 Ve terminolojide bu dilim saat 20.00 ile 23.00 arası olarak tanımlanır. Daha doğrusu tanımlanırdı. Çünkü önceki gün Sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakarak toplam izleyicide ikinci oldu.'' 
 
Yar, Anlı'nın bu başarısını 'devrim' olarak niteledi:

''Böylece Türk TV tarihinde kendi çapında ilginç bir devrim yaşandı. Müge Anlı'ya sabahın 10.00'unda dizilerin bile dudağını ısırtacak bu reytingi aldıran nedenleri anlatmaya gerek yok. Kimi 'kar-kış filan' diyebilir, kimiyse 'ekranlar boştu' deyip küçümseyebilir...'' 
 
 

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