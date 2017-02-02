MÜGE ANLI'DAN CEZA YORUMU: YİNE OLSA YİNE YAPARIM

Müge Anlı'dan ceza yorumu: Yine olsa yine yaparım

Atalay Filiz'i bulmak için insan kaçakçılarıyla görüşen Müge Anlı, rekor cezanın ardından ilk kez konuştu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran da insan kaçakçıları 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezası kesti.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Müge Anlı, Beyaz Tv'nin magazin programına telefonla bağlanarak ceza ile ilgili şunları söyledi: "Ben orada aldığımız cezanın doğru olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle düşünseydim o konuşmayı yapmazdım. Yine olsa yine aynı şekilde davranırım. Ben bir gazeteciyim.Benim için önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeyiz. Katilimizi bulmanın, kaybımızı bulmanın derdindeyiz."

Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek cezaya denk geliyor.

413
TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''
Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !
İzdivaçta Seren Serengil sürpriziİzdivaçta Seren Serengil sürprizi
Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştükYasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük
Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !
Yüzbinlerce kişi sokaklara döküldüYüzbinlerce kişi sokaklara döküldü
Şantajcı sevgililere feci dayakŞantajcı sevgililere feci dayak
Skandal paylaşımı yapan müdür açığa alındıSkandal paylaşımı yapan müdür açığa alındı
YPG'ye verilen zırhlı araçlar Türkiye'de üretilmişYPG'ye verilen zırhlı araçlar Türkiye'de üretilmiş
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS