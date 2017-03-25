Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 8 yıl oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nun kendisini vatanına, milletine, dinine ve devletine adamış Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun 10 yıla yakın hapis hayatı yaşadığını ve bunun 5,5 yılının hücrede geçtiğini belirten Destici, "Ama ne Rabbine küstü, ne vatanına küstü, ne milletine küstü, ne gidip Avrupa kapılarında ülkesini şikayet etti." dedi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun ideallerinin sadece Türkiye ve 80 milyon ile sınırlı olmadığını, Türk İslam coğrafyasındaki bütün mazlumların ve milletlerin onun hayalinin içerisinde olduğunu belirtti. Destici, "Nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya gayret etti. İçeride de hangi siyasi partiden, hangi düşünceden ve etnik kökenden olursa olsun, kim kapısını çalarsa, kim yanına gelirse ona elinden gelen her türlü yardımı esirgemeden yaptı." diye konuştu.

"Sonuna kadar takipçisiyiz"

Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 8 yıl geçtiğini ancak hala bu olayın aydınlatılmadığına dikkati çeken Destici, 2014'te verilen takipsizlik kararının, itirazları sonucu kaldırıldığını ve dosyanın tekrar soruşturulmaya başlandığını anımsattı.

Destici, 15 Temmuz darbe girişiminden 20 gün önce yeniden takipsizlik kararı verildiğini, ancak bu karara yaptıkları itiraz başvurusunun halen sonuçlandırılmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim beklentimiz, ümidimiz ana soruşturma dosyasına yapmış olduğumuz itirazın, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki itirazın, 1. Sulh Mahkemesindeki itirazın kabul edilmesi, soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve dosyanın tüm yönleriyle en baştan ciddi bir şekilde soruşturularak, tüm şüpheler ortadan kaldırılıncaya kadar aydınlatılması. Burada hata, ihmal, kusur, kasıt ne varsa hepsinin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Sonuna kadar da takipçisiyiz. Hiç kimse yılmamızı, yorulmamızı ve vazgeçmemizi beklemesin. Vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nu ve beraberinde yaşamını yitirenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını da sözlerine ekledi.

Kuranı Kerim okuyan Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı, beyaz karanfiller bıraktı.