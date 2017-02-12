Mühürlenen binalara hırsız girdi !

Yanındaki inşaat kazısının tehlike oluşturması nedeniyl Belediye ekipleri tarafından boşaltılıp mühürlenen 11 daireli apartmandaki dairelerin tamamına hırsız girdi. Yeni evli bir çiftin ziynet eşyaları, 10 aylık bebeğin oyuncakları, dolaptaki kurbanlık et ve kemiklerle musluklar dahil bir çok eşya çalındı, ortalık alt üst edildi. Polise başvuran daire sahipleri, "binaya girilmesi tehlikeli" yanıtı alınca bir başka şaşkınlık yaşadı.

ZABITA "TEHLİKE VAR" DİYEREK BOŞALTTI

Kentsel dönüşüme giren Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 16. Sokaktaki 11 daireli Nur Apartmanı sakinleri, geçtiğimiz Cuma gecesi apar topar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Onların anlattığına göre, daha önce boşaltılıp yıkılan yan binadaki temel inşaatının tehlike arz ettiğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Nur Apartmanı sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi. Eşyalarını alamadan yakınlarının yanına sığınan daire sakinleri, mühürlenen binaya giremedi.

HIRSIZLAR MÜHRÜ SÖKTÜ

Dün gece mührün söküldüğünü gören daire sakinleri, evlerini kontrol etmek için binaya girdiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Kapıları kıran hırsızlar, eşyaları alt üst edip eşyları boşaltmıştı.

"DEVLET GÜVENCESİNDE DENİLDİ"

Kendi apartmanlarının da kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre sonra boşaltılacağını söyleyen Turay Ölmez , " Biz de bunun için toplantı halindeydik. Daireleri boşaltma kararı almıştık. O toplantı sırasında zabıta geldi, "daireleri boşaltın" dedi. Hiçbir eşya almadan herkes dışarı. Binayı mühürlediler. Biz güvenliği hatırlatınca, Zabıta amiri dediki, "burası devlet güvencesinde, birşey olmaz'. Birşey olursa talep edin karşılayacağız dedi" " şeklinde konuştu.

İSYAN ETTİLER

Mührü bozmadıklarını dairelerine girmedikleri söyleyen Sevil Erdaş, da, "Sabah baktık ki bütün kapıları patlatmışlar" dedi. Hırsızlığın planlı olduğunu, aynı gecede 11 daireye girilmesinin tesadüf olamayacağını söyleyen bir sakin de ortaya çıkan duruma isyan etti.

"POLİS HIRSIZLIK OLAN BİNAYA GİRMEDİ"

Selçuk ve Öznur Yavaş çifti de hırsızlık şokunu yaşayan apartman sakinlerinden. Polis çağıran Yavaş çifti de beklemedikleri bir yanıtla karşılaştı. Selçuk ve Öznur Yavaş çifti " Polise haber verdik. Polis geldi. Binamız mühürlü olduğu için hiçbir tutanak tutulmadan geri gidildi. Olay yeri inceleme dahi gelemez dediler gittiler. Mührü hırsızlar söktü. Güvenliğimiz yok. bizim güvenliğimiz yok biz bu binaya girmeyiz dediler"diye konuştu.