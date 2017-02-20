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MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NDE YANGIN

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerinde şişe ve eldiven bulundu.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulundu.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu.

Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA
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