Müjde Uzman, o davayı kazandı

Ceyhun Yılmaz, geçtiğimiz yıl Mesut Yar’ın sunuculuğunu yaptığı 'Burada Laf Çok' adlı programa katılmıştı. Müjde Uzman’a yönelik 'Asıl mesleğiniz nedir?’ sorusu üzerine Yılmaz, kendisi gibi konuk olan fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’a sessizce şok ifadeler kullanırken kameralara yansımıştı. Magazin basını ve sosyal medyada olayın büyümesinin ardından Müjde Uzman, ünlü radyocu hakkında 3 kuruşluk bir tazminat davası açmıştı.

"MÜJDE ZOR GÜNLER YAŞADI"

Müjde Uzman, sosyal medya hesabından avukatının yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, "Canım arkadaşım ve kıymetli müvekkilem Müjde Uzman’a vekaleten Ceyhun Yılmaz aleyhinde açmış olduğumuz 3 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandık. Ülkemizde kadınların erkeklerce aşağılanmasının, hakarete maruz kalmasının ve tek bir kelimeyle karalanmaya çalışılması hepimizin çok sık rastladığı bir durum. Yakınen biliyorum Müjde zor günler yaşadı. Maruz kaldığı hakaret karşısında onuruyla şerefiyle dimdik durdu. Beraber sessiz ve kendinden emin devam ettik bu yolda. Hakaretten açılan ceza davası hala devam etmekte. Umarım yakın zamanda onun da güzel haberlerini vereceğim sana güzel arkadaşım Müjde Uzman.Başın dik ve onurlu mücadelen herkese ışık olsun. Dostun olarak hep yanındayım" ifadeleri yer aldı.

"UMARIM ONA DERS, BANA TECRÜBE OLUR"

Güzel oyuncu ise instagram hesabından duygularını şu şekilde aktardı:

"Bu olaydan dolayı hissettiğim, yaşadığım ne varsa, tüm gözyaşım ve üzüntümle söylüyorum bunu; Umarım ona ders, bana tecrübe olur da, ne ben bir daha birini dava etmek zorunda kalırım, ne de o, ne yaşadıysa onları bir daha yaşar. Kimseyi olduğundan daha da üzmek veya zor duruma sokmak istemem ben hiç bir zaman. O dönem ve şimdi yanımda olanlar ve olmayanlar tek tek aklımda. Ama en büyük teşekkürüm, gönüllü olarak tüm dostluğu ve yüreğiyle, gücü, cesareti, eğitimi, bilgisiyle yanımda olan Feyza’ma… Derdimi dert edindiğin ve bu olayı benim vicdanıma göre şekillendirip en kibar en sessiz en olması gereken şekilde yürüttüğün için sonsuz teşekkürler. E allah başka dert vermesin hiç birimize tabi, o ayrı. Herkese geçmiş olsun."