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MÜLTECİ FACİASINDA REKOR CEZA !

Mülteci faciasında rekor ceza !

Ege'de 2 yıl önce 19 mültecinin öldüğü faciayla ilgili 1'i Türk 2 kaptan hakkında karar verildi.

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Ege'de 2 yıl önce 19 mültecinin öldüğü faciayla ilgili Yunan makamlarınca yargılanan 1'i Türk, diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdi.

Yunanistan'da yayın yapan "www.kalymnosnews.gr" adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.

DHA
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