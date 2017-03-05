Münbiç'te bayrak savaşları

TSK ve ÖSO’nun birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Oparasyonu’nda El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinden sonra sıra Münbiç’e geldi. ÖSO güçleri, El Bab’ı Münbiç’e bağlayan karayolunda hızla ilerlemeye başladı ve onlarca köyü YPG/PYD’nin elinden aldı. YPG/PYD sahada direnemeyince önce ABD bayraklı zırhlılar ile bölgede poz verildi. Hemen akabinde ise YPG/PYD arasına tampon olması için Esad’a bağlı rejim güçleri bölgeye davet edildi. Esad ile hareket eden Rusya’dan ise bu davete olumlu cevap geldi.

RUS KONVOYLARI GELDİ

YPG/PYD tarafından Münbiç’in batısındaki köylerin rejime bırakılmasından sonra ilk hareketlilik dün yaşandı. Rusya’ya ait insani yardım konvoyu, Rus zırhlıların eşliğinde Münbiç’e giriş yaptı. Rus konvoyu halay ve zılgıtlarla karşılandı. Münbiç Askeri Meclisi’nin yanına da Rusya Federasyonu’nun bayrağı çekildi.

ÖSO’DAN MİSİLLEME

TSK’nın desteğindeki ÖSO da askeri hareketinde hız kesmedi. YPG/PYD güçleri ile çarpışarak ilerledi. Hatta Münbiç yolunda ele geçirdikleri bir köye hem kendi hem de Türk bayrağını astılar. Bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.





ABD: RUSYA’DAN HABERİMİZ YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Rusya arasında yapılan Münbiç anlaşmasının bir parçası olmadıklarını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, yaptığı açıklamada, “Rusya Hükümeti Münbiç yakınlarında yapılacak bir nakil konusunda bizi haberdar etti ancak DSG ile Rusya arasında yapılan hiçbir anlaşma hakkında bilgilendirilmedik. Bu nedenle de bu anlaşmanın bir parçası değiliz” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ VE İNGİLİZ ÜSLERİ DE VAR

Güvenlik uzmanları Münbiç’te şu anda ABD, Rusya, Türkiye ve rejim askerilerinin dışında İran askerinin de bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca Fransa ve İngiltere’nin askeri üssünün bulunması ise dikkat çekici bir başka nokta.

‘YPG İLE RAKKA’YA GİR, MÜNBİÇ’İ AL’

Münbiç’te yaşanan durumla ilgili olarak güvenlik uzmanı Abdullah Ağar şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD, Türkiye’nin Rakka operasyonuna YPG-PKK ile aynı safta girmesini istiyor. Bu doğrultuda Münbiç’i havuç-sopa arasında kullanmaya çalışıyor. Rusya ise bu karambolde kendi nüfuz alanlarını geliştirmeye çalışıyor. Rakka’yla ilgili Rejim’e dair hareketlilik iki alanda kendini gösterdi. Biri Halep ekseninden batıya yürüyerek Fırat’a kavuşmak. Böylece Türkiye’nin olası Rakka yollarından birini, buradan kapatmak. Diğeri ise; ‘müşterek bir karar çerçevesinde kendisine verilen’ kentin batısında ÖSO ve TSK’yı domine etmek. Bu bir şekilde Rusya ile Türkiye’yi Münbiç cebinde karşı karşıya bırakma niyeti de taşıyor.”

‘TSK RAKKA’YI ENGELLEMEMELİ’

DEAŞ’a karşı yürütülen ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, ABD Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen ve Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katıldığı basın toplantısında konuştu. ABD’li komutan, TSK ve ÖSO güçlerine DEAŞ’e karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için ‘hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları’ önerisinde bulundu. Townsend, “Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz yoksa göz ardı mı edeceksiniz” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hangi güçlerin Rakka operasyonuna katılacağına ilişkin bütün seçenekleri göz önüne alıp değerlendireceğiz. Şimdilik hiçbir şey masadan kalkmış değil. Türk güçlerinin katılıp katılmayacağını kendileriyle hala tartışıyoruz. Sayıları ve katkıları ne olur bilmiyorum.”

EL BAB ÖVGÜSÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özel Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’nin El Bab kentinde DEAŞ’a büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Townsend, koalisyon güçlerinin de 50’yi aşkın hava saldırısıyla destek verdiğini belirtti: “El Bab’ın kurtarılmasıyla birlikte Türkiye, sınırlarını DEAŞ’e karşı güven altına aldı. Türk ordusunun El Bab’da DEAŞ’e karşı kazandığı başarı, koalisyon güçlerine de cesaret verdi.”

TÜRK SINIRINDAN ATEŞLENDİ!

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Suriye kenti Çobanbey’den hafta içi Türk askeri konvoyunun fotoğraflarını geçen Reuters haber ajansı, bu kez sınırın Türkiye tarafından fırlatılan roketleri görüntüledi. Foto muhabiri Halil Ashavi, ateşlenen roketleri Çobanbey’den kadrajına aldı. Arkasında büyük bir beyaz Duman bırakan roketlerin Suriye tarafına doğru gittiği görüldü. Roket atışı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin günlük faaliyetler bilgilendirmesine yansımadı. Reuters dışında yerel kaynaklar da ek bir bilgi vermedi.

TSK, PYD’NİN TEPESİNE İNİYOR!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, PYD’nin Suriye’de Kürtleri temsil ettiğinin büyük bir yalan olduğunu, bölgede bir egemenlik oluşturmak istediklerinin farkında olduklarını söyledi: “Zaman zaman bu cüretlerde bulunulduğunu biliyoruz. Ama bu cürette bulunduğu her an tepelerine TSK’nın öldürücü darbesi iniyor. Türk askerine karşı giriştikleri en ufak bir hareketin başlarına neler açacağını zannediyorum biliyorlar. Şu anda Suriye’de Kürtlere karşı en fazla cinayet işleyen örgüt PYD’dir. Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurları yönelik düşmanca tavır sergileyen zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran örgüt PYD. Türkiye’nin tavrı Kürtlere karşı değildir. Bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşadığımız kardeşlerimizdir Kürtler.”