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MÜNBİÇ'TE FLAŞ GELİŞME ! YPG DEVREDECEK...

Münbiç'te flaş gelişme ! YPG devredecek...

Türkiye'nin Münbiç tepkisinden sonra YPG El Bab kentinin doğusundaki köyleri Suriye hükümetine bırakma kararı aldı.

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Rusya ile varılan bir anlaşma kapsamında, El Bab kasabasının doğusunda yer alan köyleri Suriye hükümetine devredeceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre ÖSO ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG arasında çatışmaya sahne olan köylerin Rusya'nın devreye girmesinin ardından YPG tarafından Suriye hükümetinin kontrolüne bırakılacağı açıklandı.

Söz konusu habere göre YPG tarafından kurulan “Menbiç Askeri Konseyi” bir açıklama yaptı, Ruslarla yapılan anlaşma kapsamında, Menbiç kent merkezinin batısında kalan kırsal kesimin büyük bölümünü Esad rejimi güçlerine bırakılacağını bildirdi.

Habere göre Menbiç'in batısında yer alan köylerin son günlerde Türkiye destekli ÖSO ile YPG'liler arasındaki çatışmaların odak noktasını oluşturduğu bildirildi.

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