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MÜNEVVER KARABULUT DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Münevver Karabulut davasında flaş gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme.

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Münevver Karabulut’un katledildiği evdeki ‘kayıp’ 700 bin Euro ile ilgili dava, bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanmaması ve ulaşılamayan hard DİSK nedeniyle kilitlendi.

Vahşi cinayetin, daha sonra cezaevinde intihar eden faili Cem Garipoğlu’nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildiği öne sürülen 3 site görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

JANDARMA KRİMİNAL BAKACAK

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart’ta görülen 22’inci celsede duruşmaya, 5’er yıl hapisleri istenen tutuksuz 9 sanık katılmadı.
Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezzan Epözdemir, suça konu hard diskin bulunarak bilirkişi incelenmesine gönderilmesini ve sanıkların suç delillerini gizleme eylemleri nedeniyle ek ifadelerinin alınmasını istedi.
Mahkeme İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre kayıp hard diskin 4 Nisan 2009 da Bahçeşehir’deki cinayetin işlendiği villanın güvenlik görevlisi Yusuf Palta’ya teslim edildiğine dair cevap geldiğini belirtti.
 Mahkeme hard diski teslim alarak mahkeme yoluyla Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

 ‘ARTIK İSYAN EDİYORUZ’

Avukat Epözdemir mahkemeye sunduğu dilekçesinde şunları söyledi: “8 yıldır hukuki mücadele veriyoruz.
TÜBİTAK, ODTÜ, İTÜ, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu dahil olmak üzere her yerden olumsuz cevaplar geldi. Çeşitli bahanelerle yargılamaya konu olan görüntülerin ve kayıtların raporunu hazırlamaktan imtina ediyorlar “ dedi.

Habertürk
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