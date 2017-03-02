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MURAT BOZ, ASLI ENVER AŞKI BİTTİ Mİ ?

Murat Boz, Aslı Enver aşkı bitti mi ?

Murat Boz ile Aslı Enver aşkı çıkmaza girdi.

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Aslı Enver'le Murat Boz'un 1 yıllık ilişkisi çıkmaza girdi. Boz, aşkı bitirmek isterken Enver ondan vazgeçemedi. Güzel oyuncu, 25 gün görüşmediği popçuyu ikna etse de çiftin dostları, 'Murat için bu aşk bitti' dedi.

Yakışıklı popçu Murat Boz'la güzel oyuncu Aslı Enver'in aşkı, uzatmaları oynuyor… Gözde çift, ayrılık dedikodularına nokta koymak için geçtiğimiz gün aşk dolu paylaşımlar yapsa da işin 'aslı' hiç de öyle değil!

Aşkları 2016'da rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan ikili, artık yolun sonuna geldi. Sevgiler Günü'nü dahi ayrı geçiren ikilinin dost çevresinden alınan bilgiye göre çift, 25 günlük bir ayrılık süreci yaşadı.

Ayrılık nedeni ise ne ihanet ne de şiddetli geçimsizlik… Ünlü çiftin ayrılığında Murat Boz'un Aslı Enver'e hislerinin bitmesi etkili oldu. Boz, Enver'le ayrılık kararı aldıktan sonra Dominik'e gitti.

Bu sırada Aslı Enver ise yeni dizisinin çekimleriyle meşguldü. Güzel oyuncu, 25 gün Murat Boz'un kendini dinlemesine izin verdi. Çok sevdiği Boz'la ayrılmak istemeyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta ise yakışıklı popçuyu arayıp ondan aşklarına ikinci şans vermesini istedi.

Bu arada konuşulanlara göre; Enver'in menajeri de "Yeni dizi öncesi Murat Boz'la ayrılman reytingleri kötü etkiler" diyerek oyuncuyu uyardı.

Sabah
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