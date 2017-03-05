  • Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı
  • 17 yaşındaki çocuk tecavüz etti, hamile kaldı !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
  • Hatay'da savaş uçağı düştüğü
  • Beşiktaş farkı açıyor !

MURAT BOZ - ASLI ENVER ÇİFTİ BARIŞTI

Murat Boz - Aslı Enver çifti barıştı

Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilen Murat Boz - Aslı Enver çifti ortaya çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kısa süreli ayrılığın ardından barışan Murat Boz ve Aslı Enver, Bebek’teydi.

Enver’in yeni dizisi ‘İstanbullu Gelin’i evde birlikte izleyen ikili, daha sonra dışarıya çıktı. Sevgililer, gazetecilere ‘her şey yolunda’ işareti yaptı.

aradaki-buzlar-eridi-8673226.jpeg

450
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
13 yaşındaki kıza tecavüz etti13 yaşındaki kıza tecavüz etti
Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifaÜlkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Eski Meclis Başkanlarından referandum çağrısıEski Meclis Başkanlarından referandum çağrısı
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS