Murat Boz - Aslı Enver çifti barıştı

Kısa süreli ayrılığın ardından barışan Murat Boz ve Aslı Enver, Bebek’teydi.

Enver’in yeni dizisi ‘İstanbullu Gelin’i evde birlikte izleyen ikili, daha sonra dışarıya çıktı. Sevgililer, gazetecilere ‘her şey yolunda’ işareti yaptı.